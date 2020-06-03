«ЛНР» заявила о проведении парада 24 июня после России и «ДНР»

Военный парад по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне пройдет на подконтрольной группировке «ЛНР» территории 24 июня.



Об этом говорится в обращении главы «ЛНР» Леонида Пасечника.



Также он объявил об отмене режима полной боеготовности.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил провести военный парад Победы в Москве 24 июня.



1 июня аналогичную дату парада в Донецке назвал глава «ДНР» Денис Пушилин.



Военные парады в Москве, Донецке, и Луганске не состоялись 9 мая из-за эпидемии коронавируса.



«ЛНР» признает 419 случаев заболевания коронавирусом. Из них выписаны из больниц 337 человек, летальных случаев — семь.