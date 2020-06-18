«ЛНР» упростила проход КПВВ «Станица Луганская» жителям ОРЛО

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ», которым для местных жителей упрощается въезд в отдельные районы Луганской области (ОРЛО) с подконтрольной Украине территории.



Отмечается, что въезд людей, имеющих регистрацию по месту жительства на подконтрольной «ЛНР» территории, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт.



При этом въезд лиц, не имеющих местной регистрации, будет осуществляться по спискам, формируемым «постоянно действующей группой», созданной в соответствии с «указом» Пасечника от 23 марта, при наличии одного из следующих оснований:

проживание родственников в ОРЛО;

с целью осуществления лечения в ОРЛО;

с целью обучения в ОРЛО;

необходимость ухода за больным, проживающим в ОРЛО;

в связи с погребением близкого родственника, родственника или близкого лица, проживающего в ОРЛО.

Кроме того, выезд местных жителей на подконтрольную Украине территорию — свободный.



Въезд на подконтрольную «ЛНР» территорию и выезд с нее можно осуществить с 7:00 до 19:00.



Отметим, что КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны сейчас работает с 7:00 до 18:00.

В конце марта пункты пропуска на Донбассе были закрыты как украинской стороной, так и группировками «Л-ДНР» из-за коронавируса. «ЛНР» осуществляла пропуск через линию соприкосновения исключительно по спискам.



10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе: КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. «ДНР» продолжает блокировать работу «Марьинки» со своей стороны.