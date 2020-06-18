Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР» упростила проход КПВВ «Станица Луганская» жителям ОРЛО

18 июня 2020, 16:00

«ЛНР» упростила проход КПВВ «Станица Луганская» жителям ОРЛО

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ», которым для местных жителей упрощается въезд в отдельные районы Луганской области (ОРЛО) с подконтрольной Украине территории.

Отмечается, что въезд людей, имеющих регистрацию по месту жительства на подконтрольной «ЛНР» территории, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт.

При этом въезд лиц, не имеющих местной регистрации, будет осуществляться по спискам, формируемым «постоянно действующей группой», созданной в соответствии с «указом» Пасечника от 23 марта, при наличии одного из следующих оснований:

  • проживание родственников в ОРЛО;
  • с целью осуществления лечения в ОРЛО;
  • с целью обучения в ОРЛО;
  • необходимость ухода за больным, проживающим в ОРЛО;
  • в связи с погребением близкого родственника, родственника или близкого лица, проживающего в ОРЛО.

Кроме того, выезд местных жителей на подконтрольную Украине территорию — свободный.

Въезд на подконтрольную «ЛНР» территорию и выезд с нее можно осуществить с 7:00 до 19:00.

Отметим, что КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны сейчас работает с 7:00 до 18:00.

В конце марта пункты пропуска на Донбассе были закрыты как украинской стороной, так и группировками «Л-ДНР» из-за коронавируса. «ЛНР» осуществляла пропуск через линию соприкосновения исключительно по спискам.

10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе: КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. «ДНР» продолжает блокировать работу «Марьинки» со своей стороны.

ТЕГИ

Организации
ЛНР
Прочее
Ситуация на КПВВ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:56
«ЛНР» лишила свободы на 10 лет жителя Алчевска по обвинению в «госизмене»
16:00
«ЛНР» упростила проход КПВВ «Станица Луганская» жителям ОРЛО
13:52
Гиркин ищет новую работу: на нынешней не хотят рисковать из-за него
13:06
ОБСЕ зафиксировала недавно разрушенный дом в Зайцево
13:05
Марш в масках: «ДНР» провела репетицию военного парада в центре Донецка
11:47
В «ЛНР» рассказали, почему снизилось число тестирований на COVID-19
11:12
В группировке «ЛНР» признали 466 случаев коронавируса
10:49
«ДНР» сообщила о 7 умерших от COVID-19 и 37 заболевших за день
23:15
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:56
«ЛНР»: Задержан луганчанин за миллионную взятку «прокурору»
16:35
О чем молчал глава «ДНР» на «прямой линии» ►
14:24
«ДНР» ограничит движение в центре Донецка из-за репетиции парада 18 июня
12:08
«ЛНР» отменила ужесточение карантина в районе, где бастовали шахтеры
10:46
«ДНР» сообщила о 35 заболевших коронавирусом и двух умерших за сутки
09:50
Беспилотники ОБСЕ трижды обстреляли во время мониторинга в ОРДО
все новости
18:56
ГБР повторно вызывает Януковича на допрос
18:11
Боевики стреляли из запрещенных минометов. Без потерь
17:10
Матч донецкого «Олимпика» с вышедшими из карантина «Карпатами» перенесен на день
17:03
Закон о референдуме. Демократия или угроза ►
16:56
«ЛНР» лишила свободы на 10 лет жителя Алчевска по обвинению в «госизмене»
16:26
Суд отложил заседание по делу Порошенко до 1 июля
16:00
«ЛНР» упростила проход КПВВ «Станица Луганская» жителям ОРЛО
15:48
Красный крест направил на Донбасс 45 тонн гуманитарной помощи
15:00
Рада разрешила выпускникам сдавать итоговую аттестацию по желанию
14:37
Как решить конфликт на Донбассе: Взгляды ЕС, США, Киева ►
14:21
Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме в первом чтении
13:52
Гиркин ищет новую работу: на нынешней не хотят рисковать из-за него
13:06
ОБСЕ зафиксировала недавно разрушенный дом в Зайцево
13:05
Марш в масках: «ДНР» провела репетицию военного парада в центре Донецка
12:15
В Раде не хватило голосов для прекращения полномочий Вакарчука
все новости
ВИДЕО
Закон о референдуме. Демократия или угроза ►
18 июня, 17:03
Как решить конфликт на Донбассе: Взгляды ЕС, США, Киева ►
18 июня, 14:37
О чем молчал глава «ДНР» на «прямой линии» ►
17 июня, 16:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция