«ЛНР» рассказала, как можно пересечь КПВВ в Станице Луганской

Жители подконтрольной группировке «ЛНР» территории могут попасть на подконтрольную Украине территорию и обратно только согласовав это с «министерством иностранных дел» формирования. Об этом заявила представительница «ЛНР» Ольга Кобцева в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск».



По ее словам, принцип пропуска людей через КПВВ «Станица Луганска» на линии соприкосновения в условиях пандемии коронавируса остается прежним.



«Граждане которые, которые желают пересечь линию соприкосновения, обращаются в министерство иностранных дел. И уже МИД будет информировать людей, в какой день и в какое время они могут пересечь линию соприкосновения с одной стороны и с другой», — сказала Кобцева.

При этом Кобцева не объяснила, почему вчера «ЛНР» не пропустила шесть человек, которые согласовали свое прибытие с «МИД».

С 10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти КПВВ на Донбассе: с 11:00 до 14:00 открыты КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. Однако группировки «ДНР» и «ЛНР» отказались пропускать людей.



Формат открытия КПВВ будет обсуждаться на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 15 июня.