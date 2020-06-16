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«ЛНР» продолжает пропускать через КПВВ «Станица Луганская» только по спискам

16 июня 2020, 11:44

«ЛНР» продолжает пропускать через КПВВ «Станица Луганская» только по спискам

Группировка «ЛНР» лишь частично разблокировала пропуск людей через пункт пропуска «Станица Луганская». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

При предоставлении разрешения на пересечение линии соприкосновения боевики руководствуются «списком желаемых лиц». Соответственно, попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях блокируются.

Отмечается, что по состоянию на 11:00 через КПВВ «Станица Луганская» на подконтрольную Украине территорию прошли 75 человек.

Начиная с 10 июня боевики в Станице Луганской не пропустили 28 человек. После того как непропущенные люди возвращаются на подконтрольную украинской власти территорию, пограничники прекращают пропускные операции из соображений операции.

В ГПСУ указали, что с 16 июня, согласно распоряжению командующего ООС, на КПВВ «Станица Луганская» пропускные операции будут осуществляться с 07:00 до 18:00.

КПВВ «Марьинка» продолжает работать в режиме с 11:00 до 14:00. Отмечается, что желающих пересечь линию разграничения пока нет, потому что боевики «ДНР» полностью перекрыли движение в рамках этого дорожного коридора.

10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе: КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. 

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