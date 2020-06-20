За сутки в Украине зафиксировали 841 случай коронавируса и 9 смертей

За минувшие сутки в Украине выявили 841 случай коронавируса COVID-19, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.



Уточняется, что за 19 июня выздоровели 373 человек, а 9 ранее заболевших скончались.



Всего в Украине выявлено 35 825 случаев коронавируса. Из них 16 406 человек выздоровели, а 994 умерли.

Напомним, три дня подряд в Украине фиксировали антирекорды по числу заболевших COVID-19. Так, за сутки 16 июня выявили 758 случаев, 17 июня — 829, 18 июня — 921.