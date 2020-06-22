Зеленский подписал закон о сдаче итоговой аттестации и ВНО по желанию

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает учащихся от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) в этом году из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Офис президента.



В то же время, согласно закону, учащиеся, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).



Таким образом учащиеся получили право выбирать виды оценки результатов их обучения – путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или ВНО.



По данным министерства образования и науки, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и, соответственно, увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях.



Кроме того, документ вносит изменения в закон «Об образовании», согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом министров.



Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Этот закон был принят Верховной Радой 18 июня.



Сдача ВНО начнется 25 июня.