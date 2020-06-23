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«ДНР» откроет въезд через «Еленовку» только на один день. И не для всех

23 июня 2020, 13:42

«ДНР» откроет въезд через «Еленовку» только на один день. И не для всех

Группировка «ДНР» разрешит пропуск на подконтрольную ей территорию только 25 июня. Следующая такая дата будет определена позже.

Об этом сообщил «депутат ДНР» Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 25 июня через пункт пропуска «Еленовка» будут пропущены 300 человек, которые подали заявки на включении в список. Они будут отправлены на двухнедельную обсервацию в больницы «ДНР».

«Следующий день [въезда] будет определен и заранее известят всех, кто получил разрешение. Они тоже поедут на обсервацию», — рассказал Бердичевский.

Он подчеркнул, что будут пропускать только людей из списка.

Ранее «ДНР» назвала условия для въезда на подконтрольную ей территорию. Так, желающим заехать нужно подать заявку, в которой указать одну из определенных «ДНР» причин. Такая заявка рассматривается до 10 дней. Также нужно дать согласие на прохождение 14-дневной обсервации в больнице.

Утром 22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка», который связан с украинским КПВВ «Новостроицкое». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое». Эти пункты пропуска начали работу впервые с конца марта, когда их закрыли из-за коронавируса.

При этом «ДНР» не впускает людей, которые следуют на подконтрольную ей территорию. В группировке анонсировали, что работа «Еленовки» на въезд начнется 25 июня. 

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