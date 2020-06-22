Украина открыла КПВВ «Новотроицкое», который расположен на одном транспортном коридоре с открытым сегодня группировкой «ДНР» пунктом пропуска «Еленовка». Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила пресс-офицер Донецкого пограничного отряда ГПСУ Валерия Карпиленко.



Она отметила, что «Новотроицкое» находится в полной готовности для пропуска людей. На месте присутствуют спасатели и медики. Сегодня график работы пропусконого пункта определен с 9:00 до 18:00 и в дальнейшем может корректироваться «по ситуации».



По состоянию на 11:15 на подконтрольную правительству территорию выехала одна машина, в сторону ОРДО ожидали пропуска 8 человек.



Граждане, которые следуют с временно неподконтрольной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19.



Кроме тех, кто сдают ВНО, все будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием мобильного приложения «Дiй вдома», или обсервации.



«ДНР» 22 июня открыла пункт пропуска «Еленовка» только на выезд. Работа на въезд начнется с 25 июня: смогут вернуться местные жители «при согласии соблюдать карантинные мероприятия».



Отдельно стоит отметить, что «ДНР» выпускает граждан только при условии подписания «уведомления» о невозможности возвращения на подконтрольную группировке территорию Донецкой области до улучшения эпидемиологической ситуации.

По решению командующего ООС 10 июня, открыли два КПВВ — «Станица Луганская» в Луганской области и «Марьинка» в Донецкой области. Однако со стороны ОРДЛО отказывались осуществлять пропуск граждан, ссылаясь на карантинные мероприятия.