Желающие выехать через блокпост «ДНР» продолжают сталкиваться со сложностями

Сегодня второй день работы пункта пропуска «Еленовка» группировки «ДНР». Этот блокпост под Донецком соединен транспортным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



Очевидцы в тематических группах в соцсетях отмечают, что пересечение блокпоста занимает много времени из-за долгой процедуры оформления. Это, в свою очередь, спровоцировало очереди из желающих попасть на подконтрольную Украине территорию Донецкой области.



Некоторые люди ночевали в своих автомобилях в Еленовке, чтобы утром побыстрее пересечь линию соприкосновения. По словам одной из ночевавших, представители «ДНР» ей сказали, что в день будут пропускать около 20-30 машин. На оформление отводится по 40-60 минут на автомобиль. За это время у людей в машине снимают отпечатки пальцев и их фотографируют. Также необходимо написать объяснительную и подписать заявление о согласии о невозможности возвращения в ОРДО «до особого распоряжения». Такая же процедура существует и для людей из пешей очереди.

Утром 22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка», который связан с украинским КПВВ «Новостроицкое». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое». Пункты пропуска начали работу впервые с конца марта, когда их закрыли из-за коронавируса.



При этом «ДНР» не впускает людей, которые следуют на подконтрольную ей территорию. В группировке анонсировали, что работа «Еленовки» на въезд начнется 25 июня. При этом пересекающию должны заранее зарегистрироваться и быть согласны на 14-дневную обсервацию в больнице.