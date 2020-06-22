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«ДНР» не впускает трех пенсионеров, которые пересекли КПВВ «Новотроицкое»

22 июня 2020, 16:19

«ДНР» не впускает трех пенсионеров, которые пересекли КПВВ «Новотроицкое»

Группировка «ДНР» отказывается пропускать на подконтрольную ей территорию трех пенсионеров, которые сегодня утром пересекли украинское КПВВ «Новотроицкое», чтобы попасть домой. Об этом сообщает журналист Дмитрий Дурнев на своей странице в Facebook.

«У них, как водится, куча сумок и я их фотографировал утром на КПВВ "Новотроицкое". Этот автобус вывез их на "ноль" и там не было никакого транспорта! Они около трех часов, с этими сумками и костылями, пешком шли к Еленовке, рядом с женщинами был пенсионер Николай, скорее всего он помог дотащиться. Костыль у пенсионерки не бутафорский, я ей помогал влезть в автобус, сумки тоже — не легкие, я их помогал грузить», — пишет журналист.

Он добавил, что на пункте пропуска «ДНР» в Еленовке их пытаются отправить обратно в ливень.

Также отмечается, что пенсионеры не знали, что «ДНР» планирует начать пропуск в ОРДО только 25 июня и при условии подачи электронного заявления, которое должны утвердить и включить этих людей в список.

Ситуация усложняется тем, что на «Новотроицком» они подписали предупреждение о том, что если их не пустит «ДНР», то они должны уйти на 14 дней самоизоляции. «Куда [уйти на самоизоляцию]? Они приехали от родни из Винницы, дед от родни в селе Зарека в 15 км от белорусской границы», — отметил Дурнев.

На данный момент эти три пенсионера — единственные люди, которые пересекли КПВВ «Новотроицкое» в сторону неподконтрольной Украине территории.

Сегодня, 22 июня, «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка», который связан с украинским КПВВ «Новостроицкое». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое»

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