Сотрудники интерната в Славянске согласились не покидать его из-за вспышки COVID-19

Психоневрологический интернат в Славянске, где за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 22 медработников, закрыли на самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



«В общем, на сегодня в заведении заболело 32 сотрудника и 1 жительница. Практически во всех случаях заболевание протекает бессимптомно, жалоб не предъявляют, находятся на амбулаторном лечении, за исключением трех человек, которые находятся в больнице г.Константиновка», — рассказал начальник отдела стратегического развития здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.



Интернат с марта находится на карантине. В ДонОГА считают, что вирус распространили сотрудники заведения.



29 сотрудников добровольно дали согласие находиться круглосуточно в интернате на время самоизоляции.



Интернат полностью обеспечен продуктами питания, отметили в ДонОГА.



Количество заболевших COVID-19 на подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки возросло до 399 человек.