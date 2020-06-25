В Славянске у 22 медработников интерната обнаружили коронавирус

За минувшие сутки на территории Донецкой области лабораторно подтвердили 23 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Из них 22 заболевших в Славянске и один Краматорске. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Отмечается, что в Краматорске инфицирована 53-летняя женщина, которая прибывала из-за границы, в Славянске — медработники психоневрологического интерната. Все они — из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее.



Кириленко заверил, что проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения в Славянске.