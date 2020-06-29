В Украине выявили 706 случаев коронавируса за сутки

По состоянию на утро 30 июня в Украине выявлено 706 случаев коронавируса за сутки, 88 из числа ранее заболевших выздоровели, 12 умерли.



Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.



За все время пандемии в Украине выявлено 44 434 случаев COVID-19. Из них выздоровели 19 115 человек, умерли — 1 159. Продолжают болеть 24 060 пациентов.



Ситуация в регионах:

В Донецкой и Луганской областях за сутки новых заболевших не выявили.



Днем ранее в стране было выявлено 646 инфицированных коронавирусом.