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К тушению пожара на Луганщине привлекли авиацию. Боевики не дали гарантий «тишины»

08 июля 2020, 11:04

К тушению пожара на Луганщине привлекли авиацию. Боевики не дали гарантий «тишины»

Госслужба по чрезвычайным ситуациям задействует самолеты для тушения пожара на территории Новоайдарского района Луганской области. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Президент [Владимир Зеленский] сейчас принял решение по использованию авиации, авиация уже в воздухе. Особенность принятия решения — это близость к линии размежевания и отсутствие понимания со стороны оккупационных властей с той стороны линии размежевания», — сказал Аваков во время рабочей поездки в Луганскую область.

ГСЧС задействует к тушению огня два самолета, отметил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Сегодня ночью Гайдай заявлял, что спасатели не могут применить авиацию к тушению лесных пожаров в Новоайдарском районе из-за угрозы обстрелов со стороны боевиков. По его словам, группировка «ЛНР» отказалась давать гарантии безопасности: «Рисковать дополнительно еще и жизнями людей никто не будет», — отмечал он.

Он также сообщил, что в местах возгорания задействованы дроны, которые показывают, где есть очаги возгорания.

Пожар возник 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь возгорания составила около 50 гектаров. Утром 7 июля пожар был локализован, однако из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на село Смоляниново.

В результате пожара погибли 5 человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 — дети. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов села Смоляниново.

Кроме этого, огонь распространяется возле села Капитаново на территории Капитановского лесничества. Площадь огня составляет около 40 гектаров.

ТЕГИ

Места
Луганская область Новоайдарский район
Прочее
Пожар

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