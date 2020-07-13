Посол Франции назвал условие для проведения «нормандской встречи»

Париж считает важным, чтобы договоренности, которые были достигнуты лидерами «нормандской четверки» в декабре прошлого года, были выполнены. Это откроет путь к следующей встрече лидеров Украины, России, Франции и Германии.



Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Наша цель — не проведение саммита ради его проведения. По нашему мнению, сейчас важно реализовать решения парижской встречи», — отметил дипломат во время брифинга в Киеве.



Ранее посол Франции выразил разочарование в связи с тем, что на Донбассе до сих пор продолжаются обстрелы.

Власти Украины и России обвиняют друг друга в невыполнении договоренностей саммита в Париже по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.



3 июля в Берлин прошли переговоры политсоветников «нормандского формата». Стороны не смогли определить дату следующей встречи на уровне лидеров.