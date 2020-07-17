СЦКК: Боевики третий день не дают проводить поиски раненого бойца

Пророссийские боевики третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого 13 июля военнослужащего, который до сих пор находится в «серой зоне» в районе поселка Зайцево Донецкой области.



Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).



«Сегодня во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, в очередной раз не были достигнуты договоренности, по поиску и эвакуации нашего раненого защитника», — отмечается в сообщении.



В украинской СЦКК подчеркнули, что «враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия».



Украинская сторона СЦКК настаивает на проведенные самостоятельного поиска представителями украинской поисковой группы «Эвакуация 200», в состав которой войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком. «Они будут находиться без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты», — отмечается в сообщении.



Кроме того, СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение указанного вопроса.

12 июля под поселком Зайцево возле Горловки во время разведки подорвался на мине командир взвода 35-й бригады морской пехоты ВСУ, тело убитого осталось на нейтральной полосе.



По данным штаба ООС, 13 июля боевики обстреляли группу из трех украинских военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца. В результате обстрела погиб военный медик, еще двое военнослужащих пострадали. При этом одного раненого забрать с поля боя не удалось. Также на поле боя остались тела командира, который подорвался 12 июля, и военного медика.



15 июля боевики передали тело погибшего командир взвода 35-й бригады.



В группировке «ДНР» заявили, что погибли три украинских военнослужащих. В свою очередь украинская сторона гибель третьего бойца не подтверждает, так как не видела его тела.