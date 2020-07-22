Украина установила, чье тело передали боевики «ДНР» накануне

Украинские судмедэксперты опознали тело военнослужащего, которое незаконные вооруженные формирования передали на подконтрольную правительству Украины территорию 21 июля. Установлено, что это - сержант Ярослав Журавель. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Погибшего военнослужащего считали раненым во время обстрела со стороны боевиков 13 июля эвакуационной группы вблизи поселка Зайцево (Донецкая область).



Погибшего военнослужащего похоронят 23 июля, в 11:00 в селе Андреевка, Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

По данным ООС, 13 июля боевики обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево. В результате обстрела военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один получил боевую травму.



Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего было возвращено.



17 июля боевики передали тело погибшего, которые впоследствии идентифицировали как военного медика Николая Ильина.



18 июля группировка «ДНР» заявила об обнаружении тела третьего украинского военнослужащего, который погиб в районе населенного пункта Зайцево под Горловкой.



Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения боевиками законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.