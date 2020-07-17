Боевики передали неопознанное тело. Возможно, это погибший военный медик

Боевики на Донбассе передали украинской стороне неопознанное тело, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Переговоры о передаче тела погибшего вела украинская сторона СЦКК через специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Передача прошла на КПВВ «Марьинка».



В то же время отмечается, что подтверждений того, что это — военный медик, гражданин Эстонии Николай Ильин, погибший 13 июля возле села Зайцево, на данный момент нет.



Сейчас продолжается транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК.



В свою очередь в группировке «ДНР» утверждают, что передали именно тело Ильина. Замначальника «управления Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин заявил, что в настоящее время в районе подрыва сепаратисты продолжают поиски тела третьего предположительно погибшего украинского военного из состава 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты.



Сегодня ранее украинская сторона заявила, что боевики третий день не дают вести поиски раненого бойца.

12 июля под поселком Зайцево возле Горловки во время разведки подорвался на мине командир взвода 35-й бригады морской пехоты ВСУ.



По данным штаба ООС, 13 июля боевики обстреляли группу из трех украинских военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца. В результате обстрела погиб военный медик, еще двое военнослужащих пострадали. При этом одного раненого забрать с поля боя не удалось. Также на поле боя остались тела командира, который подорвался 12 июля, и военного медика.



15 июля боевики передали тело погибшего командир взвода 35-й бригады.



В группировке «ДНР» заявили, что погибли три украинских военнослужащих. В свою очередь украинская сторона гибель третьего бойца не подтверждает, так как не видела его тела.