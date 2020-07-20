Убийство медика на Донбассе: Украина идентифицировала переданное тело

Результаты экспертизы ДНК показали, что погибший человек — это военный медик Николай Ильин. Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.



«Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший сержант-медик Николай Ильин. Сейчас идет подготовка к проведению ритуала чествования павшего украинского героя. Прощание с медиком состоится в Киеве 22 июля», — отмечается в сообщении.



В штабе отметили, что Ильин был гражданином Эстонии и проходил военную службу в подразделении ВСУ «на законных основаниях».

По данным штаба ООС, 13 июля боевики обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево. В результате военный медик погиб, двое военнослужащих пострадали.



Тела погибших и раненого военнослужащего остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено украинской стороне.



17 июля боевики передали неидентифицированные тело, однако подтверждений того, что это Ильин, на тот момент не было, поэтому оно было направлено на ДНК-экспертизу.



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