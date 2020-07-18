«ДНР»: Найдено тело третьего погибшего украинского военного под Горловкой

Группировка «ДНР» заявила об обнаружении тела третьего украинского военнослужащего, который погиб в районе населенного пункта Зайцево под Горловкой.



«В 18:49 в ходе продолжительных поисковых мероприятий был найден и эвакуирован третий погибший, передача тела украинской стороне находится в процессе согласования», — отмечается в сообщении «представительства ДНР в СЦКК».



Также были опубликованы фотографии эвакуации.

Это может быть украинский военный, который был ранен 13 июля. По данным штаба ООС, в тот день боевики обстреляли группу из трех украинских военнослужащих 35-й бригады морской пехоты, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца — командира взвода 35-й бригады Дмитрия Красногрудя. Он погиб в результате подрыва днем ранее. В результате обстрела 13 июля погиб военный медик, гражданин Эстонии Николай Ильин, еще двое военнослужащих пострадали.



При этом одного раненого забрать с поля боя не удалось. Ранее в 35-й бригаде «Новостям Донбасса» говорили, что не могут подтвердить жив ли он или нет. Также не удалось эвакуировать тела Красногрудя и Ильина.



17 июля украинская сторона заявила, что боевики третий день не дают вести поиски раненого бойца.



15 июля боевики передали тело погибшего командира взвода 35-й бригады Дмитрия Красногрудя. 17 июля «ДНР» передала еще одно тело, которое украинская сторона сразу не смогла опознать. Возможно, это погибший военный медик Николай Ильин.