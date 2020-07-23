Полтавский угонщик отпустил полковника полиции и скрылся в лесопосадке

Злоумышленник, который в Полтаве захватил в заложники полковника полиции, скрылся. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Нацполицию.



Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника.



Заложник освобожден и невредим.

Сегодня утром в Полтаве подозреваемый в краже автомобиля, которого пыталась задержать полиция, взял в заложники одного из полицейских.



Преступник согласился обменять полицейского на начальника управления уголовного розыска в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна. Также он потребовал автомобиль, который получил и уехал с Шияном.



Злоумышленником является 32-летний ранее судимый житель Полтавы Роман Скрипник.