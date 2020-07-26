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ВСУ и группировки «Л-ДНР» заявили о готовности к прекращению огня на Донбассе

26 июля 2020, 13:52

ВСУ и группировки «Л-ДНР» заявили о готовности к прекращению огня на Донбассе

Подразделения из состава Объединенных сил продолжают осуществлять подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения сторон на Донбассе, которое вступает в действие с 27 июля. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе подчеркнули, что что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником.

«При этом Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании Объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы», — подчеркивают в пресс-центре ООС.

Группировки «ЛНР» и «ДНР» также заявили готовности соблюдать режим прекращения огня с 01:00 27 июля.

В так называемой «народной милиции ДНР» отметили, что боевикам запретили использовать любое вооружение, включая стрелковое, с 00:01 27 июня.

На прошедшем в среду заседании ТКГ по Донбассу стороны согласовали комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, который кроме прочего включает в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского.

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