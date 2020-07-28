Зеленский создал военно-гражданскую администрацию Северодонецка

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области. Документ вступает в силу со дня опубликования, то есть с 28 июля.



Командующему объединенных сил, главе Луганской облгосадминистрации поручено осуществить меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации в Северодонецке.



Ранее Зеленский своим указом образовал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске Луганской области.

Первые военно-гражданские администрации появились в Донецкой и Луганской областях в 2015 году. ВГА создается решением президента Украины, если органы местного самоуправления не осуществляют свои функции в течение длительного времени.



В течение 2015-2020 городской голова Северодонецка Валентин Казаков был уволен с должности депутатами городского совета шесть раз, и столько же раз это решение отменял суд.



Также Казакова обвиняют в злоупотреблении служебным положением. В марте 2020 года ему отменили оправдательный приговор. Было назначено новое судебное разбирательство в суде первой инстанции.