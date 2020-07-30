Первый президент Украины Кравчук стал главой украинской делегации в ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы. Об этом Кравчук сказал в видеообращении, которое обнародовал Офис президента Украины.



«Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился», — заявил 86-летний Кравчук.

28 июля представитель Украины в Минске Леонид Кучма прекратил свое участие в деятельности ТКГ. Временно исполняющим обязанности главы делегации был вице-премьер — министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он также рассматривался на должность главы украинской делегации в ТКГ.