Кучма вышел из переговоров по Донбассу

Второй президент Леонид Кучма прекратил работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Президент Владимир Зеленский отметил, что с уважением относится к решению Кучмы о прекращении участия в деятельности ТКГ.



«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем», — сказал Владимир Зеленский во время встречи с Кучмой 28 июля.



В свою очередь Кучма выразил готовность в случае необходимости делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.



Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз стал главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 3 июня 2019 года. Также он продолжил возглавлять делегацию после обновления ее состава в начале мая 2020 года.