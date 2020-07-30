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Украина ведет консультации с Беларусью по экстрадиции боевиков ЧВК «Вагнера»

30 июля 2020, 20:37

Украина ведет консультации с Беларусью по экстрадиции боевиков ЧВК «Вагнера»

Украина обратится к Беларуси с запросом об экстрадиции боевиков российской частной военной компании «Вагнера», подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств», — оговорится в сообщении.

Сейчас идут консультации с белорусской стороной, отметили в ОП.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании.

Задержанные имеют российские паспорта. Некоторые из них являются выходцами из Украины и также имеют украинские паспорта. Часть задержанных участвовали в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР».

В отношении задержанных открыто уголовное дело, им инкриминируют подготовку теракта.

«Вагнер» — позывной бывшего офицера спецназа ГРУ России Дмитрия Уткина. Бойцы созданной им частной военной компании воевали на Донбассе, в Сирии и странах Африки. Самого Уткина в декабре 2016 года заметили на приеме в Кремле. При этом в России официально не разрешены ЧВК.

На связь ЧВК «Вагнера» с российскими разведкой и министерством обороны указывали Служба безопасности Украины, а также расследовательская группа Bellingcat.

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