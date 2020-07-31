Кравчук завил о готовности к компромиссам в переговорах по Донбассу

Новоназначенный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о готовности к компромиссам в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.



«Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы», — сказал он в интервью «РБК-Украина».



Вместе с тем он подчеркнул, что компромиссы возможны в вопросе «как управлять ситуацией», но вопросы суверенитета, территориальной целостности, независимости компромиссам не подлежат.



По словам Кравчука, необходимо договариваться об управлении на Донбассе, что принесет пользу людям, которые там живут.



«Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, есть политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям. Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, живущим там, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли», — пояснил он.



Глава украинской делегации в ТКГ считает, что для решения всех проблем в Украине необходимо единство.



«Если не будет в Украине согласия, если не будет в Украине единства всех политических сил <...> конечно, будет сложно решать любые вопросы. Поэтому мы должны решать вопросы политические, общенациональные, стратегические, правовые, экономические вместе все. И "минский формат", Минские договоренности будут играть важную роль, но не надо думать, что "минский" формат все может решить самостоятельно», — заявил он.

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Президент Владимир Зеленский 30 июля назначил Леонида Кравчука председателем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. До этого Украину в ТКГ представлял Леонид Кумча.