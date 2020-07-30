Кравчук будет возглавлять делегацию в ТКГ на общественных началах

Первый президент Леонид Кравчук будет представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на общественных началах.
Об этом сказано в распоряжении президента Владимира Зеленского, которое опубликовано на сайте главы государства.
Предыдущий глава украинской делегации в ТКГ — Леонид Кучма — также участвовал в переговорном процессе на общественных началах.
Сегодня Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ.
28 июля второй президент Украины Леонид Кучма объявил о выходе из переговоров в Трехсторонней контактной группы в Минске.