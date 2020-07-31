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День открытой «Еленовки»: люди пересекают КПВВ под Донецком

31 июля 2020, 13:06

День открытой «Еленовки»: люди пересекают КПВВ под Донецком

Сегодня, 31 июля, группировка «ДНР» на один день открыла пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко сообщила «Новостям Донбасса», что по состоянию на 12:45 были пропущены три автомобиля и 32 человека, которые прибыли со стороны оккупированной территории.

В сторону неподконтрольного Донецка украинские пограничники пропустили 7 машин и 106 человек.

Выехать из Донецка можно при наличии регистрации (прописки) на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые составляет штаб «ДНР» по коронавирусу. При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице.

В свою очередь пропущенные на подконтрольную Украине территорию должны пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома». Если у граждан нет возможности установить это приложение, то их отправляют на обсервацию в одно из медицинских учреждений региона.

Желающих попасть на неподконтрольную территорию украинские пограничники предупреждают, что лучше пересекать КПВВ, если они уверены, что их пропустят на той стороне. Иначе эти люди могут застрять в «серой зоне» или же будут вынуждены отправиться на самоизоляцию (обсервацию) при возвращении на подконтрольную Украине территорию.

Пропуск через блокпост «ДНР» осуществляется с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00. В «ДНР» сообщили, что КПВВ «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам. Также там рассматривают возможность открывать пункт пропуска три раза в неделю.

Боевики по-прежнему полностью блокируют работу еще одного КПВВ на Донетчине — «Марьинка».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».

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