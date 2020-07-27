«ДНР» рассматривает возможность открытия КПВВ «Еленовка» три раза в неделю

Группировка «ДНР» рассматривает возможность открытия гуманитарного коридора на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Еленовка» три раза в неделю. Об этом сегодня пишет сепаратистский сайт ДАН.



Глава группировки Денис Пушилин заявил, что пока полноценное открытие контрольно-пропускных пунктов невозможно якобы из-за «неблагоприятной эпидемической обстановки в Украине».



Сегодня на один день группировка «ДНР» возобновила работу КПВВ «Еленовка».

Ранее в группировке «ДНР» сообщили, что пропуск через линию соприкосновения будет осуществлять по понедельникам и пятницам.