«ДНР» подтвердила, что будет открывать КПВВ под Донецком дважды в неделю

Группировка «ДНР» будет осуществлять пропуск через линию соприкосновения возле Донецка по понедельникам и пятницам.



«Мы работаем в понедельник и пятницу. Теперь пока в ближайшее время будет именно такой график», — приводит слова «замруководителя службы пограничной охраны МГБ ДНР» Александра Гончарова сепаратистсикий ресурс ДАН.

Сегодня «ДНР» на день возобновила работу КПВВ «Еленовка». Выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам штабом «ДНР» по коронавирусу. Прибывшие с подконтрольной Украине территории обязаны пройти двухнедельную обсервацию.