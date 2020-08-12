В Минске силовики жестко задержали волонтеров «Восток SOS» ►

Белорусские силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом передает hromadske.



На первом видео силовики кладут вниз лицом Евгения Васильева

⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

На втором видео Реуцкий, бывший журналист hromadske, снимает, как силовики жестко задерживают мужчину, который просто переходил дорогу.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Утром 12 августа в МИД Украины сообщали, что в Беларуси задержали 9 украинцев.

В Беларуси уже три ночи подряд проходят акции протеста. Белорусские силовики жестко разгоняют протестующих, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. За три дня в стране были задержаны около 6 тысяч человек, как минимум 250 госпитализированы, один протестующий погиб.



Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.