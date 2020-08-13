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Против задержанных в Минске украинских правозащитников «Восток SOS» открыли уголовное дело

13 августа 2020, 09:32

Против задержанных в Минске украинских правозащитников «Восток SOS» открыли уголовное дело

Обновлено. Информацию о выдвинутых обвинениях против Константина Реуцкого и Евгения Васильева в Беларуси по статье о «массовых беспорядках» подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг. Где именно удерживаются украинцы до сих пор неизвестно.

В Беларуси открыли уголовное дело в отношении двух задержанных в Минске граждан Украины, представителей правозащитной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом «Радио Свободе» сообщила белорусская правозащитница Татьяна Равьяка.

Дело открыто по статье о «массовых беспорядках», которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения. 

«Они приехали в Беларусь только сегодня (12 августа — прим.), пили кофе, пошли гулять и были задержаны. Они не могли и не принимали участия ни в каких беспорядках», — сказала правозащитница.

Посольство Украины в Беларуси пытается установить место и условия содержания украинцев. Координатор «Восток SOS» Юлия Кищенко сообщила утром в четверг, что информации о точном местонахождении Реуцкого и Васильева до сих пор нет. «Есть информация, что посол Украины общается с главой МИД Беларуси. Они поехали в изолятор, но их пока не нашли», — сказала она в эфире телеканала «Украина 24».

«Восток SOS» и другие украинские правозащитные и общественные организации призвали власть Беларуси «немедленного освободить безосновательно и незаконно задержанных граждан Украины».

Издание hromadske сообщило, что Реуцкий и Васильев готовили для него материалы из Минска в качестве внештатных корреспондентов. 

«hromadske в течение месяца пыталось получить официальную аккредитацию от властей страны, но, к сожалению, ее так и не выдали. Следовательно мы вынуждены были освещать события без аккредитации», — отмечается в заявлении редакции.

Там заверили, что ни Васильев, ни Реуцкий не готовили и никогда не были причастны к никаким беспорядкам ни в Беларуси, ни в любой другой стране. Редакция также призвала освободить задержанных украинцев.

Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими силовиками вечером 12 августа в Минске.

В Беларуси пятые сутки проходят акции протеста. Силовики жестко разгоняют протестующих, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. За три дня в стране были задержаны около 6 тысяч человек, как минимум 250 госпитализированы, один протестующий погиб.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

ТЕГИ

Места
Беларусь
Люди
Константин Реуцкий Евгений Васильев

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