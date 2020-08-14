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ЕС одобрил введение санкций против Беларуси

14 августа 2020, 19:24

ЕС одобрил введение санкций против Беларуси

Главы МИД стран-участниц Евросоюза одобрили введение санкций в отношении Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и применение силы против мирных протестующих. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

По его словам, главы МИД дали зеленый свет санкциям против Минска, в связи с чем рабочие группы начнут составление «черного списка».

Накануне представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал президента Беларуси Александра Лукашенко положить конец насилию, освободить всех незаконно задержанных лиц и приступить к диалогу с обществом.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов, которые указывают на победу Александра Лукашенко, якобы набравшего 80,08% голосов. Его оппонентка Светлана Тихановская, которая покинула страну, объявила себя победительницей выборов — по данным ее избирательного штаба, кандидатка получила от 70 до 90% голосов в разных регионах страны.

За четыре дня протестов были задержаны около 7 тысяч человек. Позже беларусские власти утверждали, что отпустили более 1000 задержанных.

Полиция использует против протестующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Многих протестующих избили дубинками. В некоторых случаях арестовывают и избивают случайных людей на улице.

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