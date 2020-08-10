Тихановская уехала из Беларуси в Литву. В ее штабе говорят, что «не было выбора»

Обновлено. Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором рассказала, что сама приняла решение об отъезде в Литву.



Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичюс.



Доверенное лицо Тихановской на выборах Ольга Ковалькова рассказала TUT.by, что кандидата в президенты вывезли из страны белорусские власти. Ее отъезд позволил освободить начальника штаба Тихановской Марию Мороз, задержанную накануне выборов.



«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — заявила Ковалькова.



По ее словам, сейчас у сторонников Тихановской две задачи: «защитить наш выбор и остановить кровопролитие». «Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем не было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях», — подчеркнула Ковалькова.

Протесты в Белоруссии начались после оглашения результатов голосования на президентских выборах. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80%. Тихановская считает, что результаты были сфальсифицированы. Сразу после их оглашения, люди вышли на улицу, произошли столкновения с милицией. Во вторую ночь волнений в Минске погиб протестующий.