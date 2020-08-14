ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала окончательные результаты президентских выборов в стране, передает TUT.by.



Согласно этим данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.



За Анну Канопацкую проголосовало 1,67%, за Андрея Дмитриева — 1,2%, за Сергея Череченя — 1,14%. Против всех — 4,59%.



Дмитриев, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы на итоги голосования. Все жалобы отклонили.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что реакция украинской власти на результаты выборов в Беларуси последует после официального обнародования результатов.