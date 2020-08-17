Российский телеканал показал интервью с «вагнеровцами», которых передала Беларусь. Их назвали «бывшими военными»

Российский государственный телеканал «Россия 1» в воскресенье вечером показал короткое интервью с мужчинами, представленными как высланные из Беларуси россияне.



В интервью участвуют трое мужчин в медицинских масках и надвинутых на глазах кепках. Отмечается, что они находятся на двухнедельном карантине из-за коронавируса. Имена этих мужчин не называются. Также не упоминается, что они являются сотрудниками частной военной компании «Вагнер», как ранее заявляли белорусские власти.



Корреспондент назвал задержанных в Беларуси «бывшими российскими военными». Утверждается, что россияне стали жертвами спецоперации украинских спецслужб. В сюжете об этом заявляет неназванный «сотрудник компетентного ведомства», чье лицо также не было показано. «Целью данной операции украинских спецслужб, как мы полагаем, был вывод у россиян на территорию Беларуси и формирования у белорусской стороны линии том, что прибыли они в Минск для участия в массовых беспорядках в период президентских выборов», — сказал он.



Якобы россиян наняли анонимные заказчики под предлогом охраны нефтяных объектов сначала в Ливии, а потом в Венесуэле. В материале «России 1» утверждается, что бронировали и покупали билеты, а также вели переговоры с ними с территории Украины.



Также утверждается, что задержанные россияне не знали о политической ситуации в Беларуси.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Белорусские власти заявили, что подозревают их в подготовке террористических актов в преддверии выборов, однако никаких обвинений им официально так и не предъявили.



14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, эти наемники принимали участие в боях на Донбассе и среди них 9 граждан Украины. Суд в Киева заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.