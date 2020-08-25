Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский предполагает, что война на Донбассе завершится в 2020 году

25 августа 2020, 21:45

Зеленский предполагает, что война на Донбассе завершится в 2020 году

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что завершить войну на Донбассе удастся уже в этом году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, передает пресс-служба главы государства.

«Если сравнивать нашу команду и прошлую — так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос — никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах — все наши зарубежные партнеры это видят. Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит. Вторая встреча в нормандском формате говорит о том, что у нас есть большой шанс закончить войну», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что пока не существует второго реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны нормандского переговорного формата. Поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до окончания войны на Донбассе.

«Если он (переговорный формат — ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане», — указал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что договоренности, достигнутые лидерами государствами-участницами нормандского формата на последней встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Глава государства отметил, что уже введен и соблюдается режим тишины на Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения сил и 20 участках разминирования.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что завершить войну на Донбассе удастся уже в этом году.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
война на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 августа
15:43
Без «дистанционки»: «ДНР» разрешила школьникам и студентам ходить на учебу с 1 сентября
14:18
«ДНР» разрешила проводить массовые мероприятия на открытом воздухе
11:06
Число умерших из-за коронавируса у «ДНР» возросло до 130
09:34
В центре Донецка «ДНР» установила бюст боевика «Гиви»
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 августа
16:28
Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Данные ГПСУ
11:58
«ЛНР» рассказала, что уже сделала для открытия КПВВ у Золотого и Счастья
23:19
Донбасс. Итоги недели 17 – 23 августа
17:05
Из-за пожара шахта «ДНР» приостановила добычу угля на 2 месяца
12:00
«ЛНР» зарегистрировала 6 новых случаев инфицирования коронавирусом
11:08
«ДНР» откроет свой пункт пропуска под Донецком в понедельник
11:05
«ДНР» сообщила о 30 новых случаях коронавируса и одной смерти
09:00
Возможны ли в Донецке протесты как в Беларуси? Выборы состоятся, если перемирие продолжится? ►
21:40
Заводы «ДНР» и «ЛНР» задолжали рабочим за несколько месяцев. В Алчевске пригрозили забастовкой
все новости
23:24
Зеленский рассказал, что «не боится» разговора с Путиным по Донбассу
22:54
«Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке. Первый трофей Луческу в Киеве
22:51
На Донетчине — 18 новых заболевших коронавирусом
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 августа
22:11
Зеленский назначил нового командующего Силами спецопераций ВСУ
21:45
Зеленский предполагает, что война на Донбассе завершится в 2020 году
20:53
«Республика Донбасс» и возвращение Януковича в Украину — детали «мирного плана РФ» для команды Трампа
20:08
«Укрзализныця» начала охранять поезда на 10 сообщениях. Среди них — «Мариуполь-Киев»
19:05
Опубликовано обращение Кравчука к Верховной Раде по выборам на Донбассе
18:22
На Луганщине будут судить двоих организаторок «референдума» о независимости «ЛНР»
17:55
Штаб ООС зафиксировал один обстрел на Донбассе с начала суток
17:29
Процесс по делу MH17 возобновляется в Нидерландах на следующей неделе
17:15
На Луганщине зафиксировали вторую смерть от коронавируса
16:02
Плотницкого и еще двоих боевиков вызывают в суд по делу о сбитом Ил-76
15:43
Без «дистанционки»: «ДНР» разрешила школьникам и студентам ходить на учебу с 1 сентября
все новости
ВИДЕО
Ультиматум РФ в переговорах, спецоперация по похищению лидера «Л-ДНР». Дайджест «НД» ►
23 августа, 22:48
Возможны ли в Донецке протесты как в Беларуси? Выборы состоятся, если перемирие продолжится? ►
23 августа, 09:00
Можно ли заразиться коронавирусом повторно? Объясняем ►
21 августа, 17:57

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция