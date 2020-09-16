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«Слуги народа» отменили заседание, на котором должны были решить судьбу постановления о выборах на Донбассе

Обновлено
17 сентября 2020, 16:10

«Слуги народа» отменили заседание, на котором должны были решить судьбу постановления о выборах на Донбассе

Обновлено. Позже  депутат «Слуги народа» Александр Качура сообщил, что заседание фракции отменено. Глава фракции СН Давид Арахамия допустил, что заседание теперь проведут 28 сентября. По его словам, сегодня заседание не состоялось, потому что приглашенный на него вице-премьер Алексей Резников заболел ангиной.

Парламентская фракция «Слуги народа» сегодня в 15:00 соберется на заседание, на котором будут обсуждать постановление о местных выборах в части Донбасса. Об этом сообщил журналистам инициатор правок к постановлению, депутат СН Александр Качура.

Четвертый пункт принятого 15 июля Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине спровоцировал споры на международных переговорах по Донбассу. Депутаты прямо указали в документе, что выборы в ОРДЛО можно провести только возвращения границы под контроль Украины. Россия, а также подконтрольные ей группировки «Л-ДНР» считают, что это противоречит порядку, указанному в Минских соглашениях. Из-за этого они блокируют работу Трехсторонней контактной группы. Также вопросы появились у Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат.

Качура отметил, что на сегодняшнее заседание фракции ожидают прибытия представителей ТКГ, которые ранее ему говорили, что «нужно вносить изменения» в постановление. Также заседание должны посетить представители Офиса президента и вице-премьер Алексей Резников. «Нам надо сформировать консолидированную позицию по этому вопросу», — добавил депутат.

Качура прогнозирует, что, из-за начала предвыборного процесса, его проект постановления уже не удастся принять в изначально предложенной редакции. Речь идет о невозможности изменения третьего пункта, в котором он предложил провести выборы в областные советы Донетчины и Луганщины на подконтрольной территории. В принятой в середине июля редакции Рада вообще запретила выборы в облсоветы на всей территории Донбасса.

Поэтому Качура считает, что законодателям нужно сосредоточиться на изменении четвертого пункта постановления, который вызвал споры на переговорах по Донбассу и содержит «политические лозунги». «Здесь нужна дискуссия. Но не только одной политической партии, а всего парламента», — подчеркнул он.

Качура выразил сомнения, что новые проект с правками к постановлению удастся внести в парламент уже на этой неделе.

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