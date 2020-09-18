«ДНР» отложила открытие «границы» с Луганском

В группировке «ДНР» отказались от идеи в ближайшее время открыть «границу» с продконтрольной группировкой «ЛНР» территорией Луганской области. Об этом в своем Telegram-канале написал «депутат ДНР» Владислав Бердичевский.



По его словам, такое решение связано с новой волной заболеваемости коронавирусом.



«И поскольку у нас с ЛНР разные подходы к работе границы с Украиной, а там практически каждый день новые рекорды по заражениям и по смертности — закономерным решением будет ещё с открытием границ ДНР — ЛНР обождать», — подчеркнул он.



В конце августа — начале сентября глава «ДНР» Денис Пушилин неоднократно анонсировал скорое открытие «границы с ЛНР».

Свободный проезд между подконтрольными группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориями был прекращен весной после начала пандемии коронавируса.



С июля проезд был разрешен, но только при наличии «уважительных причин». Также был разрешен выезд в Россию. При этом «ДНР» также оставила ограничения на выезд на подконтрольную Украине территорию, а «ЛНР» свой КПВВ открыла.



Среди местных жителей существует мнение, что ограничения на проезд между Донецком и Луганском сохраняются так долго, потому что «ДНР» не хочет, чтобы люди так ездили транзитом «в Украину».