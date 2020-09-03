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Пушилин трижды за неделю анонсировал открытие «границы» с Луганском. Об украинских КПВВ — ни слова

03 сентября 2020, 22:52

Пушилин трижды за неделю анонсировал открытие «границы» с Луганском. Об украинских КПВВ — ни слова

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин уже трижды за неделю проанонсировал скорое открытие «границы» с подконтрольной группировке «ЛНР» территорией Луганской области.

Каждый раз сепаратистских СМИ это преподносилось, что об этом его спрашивали жители, с которыми он встречался.

27 августа: на встрече актива общественной организации «Донецкая республика».

1 сентяря: во время встречи со студентами.

3 сентября: во время встречи с жителями Дебальцево.

Там же он заявил, что нет предпосылок для закрытия границы с Россией.


При этом Пушилин уже больше месяца не комментирует ситуацию с пропуском людей на подконтрольную Украине территорию. Также эта тема не поднимается в «официальных СМИ» сепаратистов.

Подконтрольный «ДНР» пункт пропуска «Еленовка», который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое», работает только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. 27 июля Пушилин заявил, что рассматривается возможность работы КПВВ три раза в неделю.

Помимо календарных ограничений для проезда существуют также и другие. Въехать в Донецк могут только те люди, которые получили разрешение «штаба ДНР», а выехать — только те, кто имеет регистрацию на подконтрольной Украине территории. На практике за день успевают проехать или пройти только несколько сотен человек, люди больше месяца ожидают разрешения для въезда в Донецк, а некоторые ночуют под украинским КПВВ.

Такие ограничения в «ДНР» объясняют мерами по недопущению распространения коронавируса. При этом на практике многие местные жители ездят в «большую Украину» и обратно транзитом через Россию, не соблюдая при этом карантинных ограничений. Однако такой вариант требует больше времени и денег.

Свободный проезд между подконтрольными группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориями был прекращен весной после начала пандемии коронавируса.

С июля проезд был разрешен, но только при наличии «уважительных причин». Также был разрешен выезд в Россию. При этом «ДНР» также оставила ограничения на выезд на подконтрольную Украине территорию, а «ЛНР» свой КПВВ открыла.

Среди местных жителей существует мнение, что ограничения на проезд между Донецком и Луганском сохраняются так долго, потому что «ДНР» не хочет, чтобы люди так ездили транзитом «в Украину».

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