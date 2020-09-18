Фокин рассказал про знакомство с Ермаком и о предложении возглавить украинскую делегацию в ТКГ

В интервью на «Украинском радио» заместитель главы делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин рассказал, что познакомился с нынешним главой ОП Андреем Ермаком еще три года назад. Также он заявил, что его внучка «не устраивала его» на нынешнюю должность.



«Моя внучка — довольно популярная певица, у нее достаточно много друзей. И она иногда приезжает ко мне со своим окружением. Однажды она приехала с высоким красивым парнем, с ними кто-то был... я не придавал значения этому визиту, познакомились, и эта тема была исчерпана. Недобросовестные и не очень честные, на мой взгляд, люди сейчас гадят имя моей внучки, будто она устроила меня на эту должность. Все это — выдумки», — отметил Витольд Фокин.



По его словам, приглашение от Офиса президента для разговора он получил только три года спустя. В ОПУ Фокин встретил Леонида Кравчука, с которым не виделся около 10 лет.



«Андрей Борисович [Ермак] рассказал, что пригласил нас, чтобы предложить возглавить делегацию. Я не знаю, был ли предварительный разговор с Кравчуком».



Фокин говорит, что принял решение не сразу. А согласие даст только после общения с Леонидом Кравчуком.



«Я его не видел, люди в наше бурное время меняют свои ориентации и свою точку зрения диаметрально противоположно. Мы встретились с Леонидом Макаровичем и разговаривали с ним 6 часов. Он остался на украинских позициях, поэтому благоразумно относится к вопросам войны и мира».



По словам Фокина, его семья вообще была против и поэтому сначала он отказался от предложения.



«Впоследствии Андрей Борисович позвонил мне, я ответил, что у меня уже не тот возраст, забота другой, у меня нездоровая жена сейчас. Он сказал мне подумать еще. И тогда я получил несколько звонков, преимущественно из Донбасса. Мои знакомые просили не отказываться от этого предложения. Через 2 недели я согласился, и вышел указ президента о назначении меня первым заместителем. И по функциям, я должен был обеспечить коммуникацию с обществом, с организациями».

Ранее он уже комментировал заявление внучки. Тогда он сказал, что не помнит своего знакомства с нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком.



Витольд Фокин 18 августа стал первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации на переговорах в ТКГ.