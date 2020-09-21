Глава Минреинтеграции призвал украинцев не бояться амнистии на Донбассе

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что амнистия на Донбассе не коснется военных преступников. Он напомнил, что Минреинтеграции сейчас готовит пакет законопроектов о переходном периоде, «в котором составной частью будут законы и о переходном правосудии».



«Там мы должны дать ответы гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях, чтобы они четко знали, чтобы не боялись возвращения официальной Украины на эти территории», — сказал Резников в эфире телеканала «Украина 24».



Отдельно вице-премьер указал, что амнистия не будет действовать в отношении тех, «кто совершил военные преступления, геноцид против человечества». «Им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и по всем международным конвенциям», — заявил Резников.



Он рекомендовал гражданам «не бояться слова амнистия, вокруг которого много риторики и переживаний». «Амнистия должна быть, амнистия постоянно применяется, мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство затем применяет. Но, конечно, она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и тому подобное», — резюмировал Резников.