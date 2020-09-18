В Кабмине обещают прописать порядок амнистии: кто – «коллаборанты» и преступники, а кто – заложники

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обещает инициировать перед депутатами Верховной Рады ряд законопроектов, которые должны помочь стране провести реинтеграцию Донбасса.



Как заявил глава министерства, вице-премьер Алексей Резников, Украина должна работать над созданием механизмов переходного правосудия, среди которых – порядок амнистии тех, кто принимал участие в военной агрессии против украинской армии.



«Нам нужен закон об ответственности. Нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто — заложники. Кто подходит под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен быть наказан», — сказал Резников.



Он также в очередной раз высказал мнение о том, что безопасная реинтеграция Донбасса может затянуться примерно 25 лет.



Резников также заявил, что для выборов в ОРДЛО нужен отдельный закон и соответствующие условия.