Резников озвучил пункты правительственного плана реинтеграции Донбасса. Полная версия

18 сентября вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выступил в Верховной Раде с программной речью. Из нее можно сделать некоторые выводы о планах реинтеграции Донбасса. Например, о двадцатилетнем периоде, который нынешний вице-премьер отводит пост-конфликтному урегулированию.



Приводим выступление, переведенное на русский язык.

Я, рискуя нарушить обновленные здесь правила, поскольку приглашен здесь выступать в качестве члена правительства, хочу все же начать с того, что я перед вами выступаю в двух ипостасях, посколько я еще и член украинской делегации в трехсторонний контактной группе. И с вашего позволения все же, рискуя получить замечания от председателя, начну как представитель украинской делегации в ТКГ, а затем продолжу уже как член правительства отвечать на поставленные вопросы.



Одной из составляющих сегодня гибридной войны, которую начала Российская Федерация в 2014 году начиная с оккупации Крыма, является информационная война. И много страхов и недоразумений, которые возникают сегодня и провоцируют раздоры, которые возникают в результате этой информационной войны. И в том числе это распространение мифов о трехсторонней контактной группе. Главным мифом является то, что ТКГ наделена полномочиями, которых у него нет.



Я хочу еще раз подчеркнуть, что ТКГ не принимает решений. Это логистическая площадка для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами Нормандского формата. Эо началось с 2014 года. Именно на этой логистической площадке идет обсуждение безопасности, гуманитарных и социально-экономических вопросов освобождения удерживаемых лиц, в отношении ремонта водопроводов, относительно точек разминирования, открытия новых КПВВ. Идут переговоры по отдельным политическим правовым аспектам регулирования — так записано в Минских сделках. Но это происходит четко в определенных рамках и на основании утвержденных директив в тесной координации с Министерством иностранных дел. Решения принимаются только Президентом и парламентом Украины, подчеркиваю, только Президентом в рамках диалога лидеров Норманского формата и только парламентом как единственным законодательным органом.



Именно парламент может принять специальный закон, который будет определять, проводить или не проводить выборы на временно оккупированных территориях после их деоккупации и на каких основаниях.



Президент во время декабрьского саммита прошлого года лидеров Нормандского формата в Париже дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет и это исключено.



Так же президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонний контактной группе.



Легко ли даются нам переговоры в рамках в трехсторонний контактной группе? Нет. Это очень тяжело. Переговоры чрезвычайно сложны. Оппоненты очень часто играют не по правилам. Но украинская делегация делает все возможное, чтобы отстоять интересы нашей страны. Последним достижением является длительный режим тишины, который мы наблюдаем уже седьмой неделю. И вы это знаете. И во время моих рабочих визитов в Донецкую, Луганскую области, я, общаясь с людьми, получаю от них единственный главный сигнал. «Мы слышим, — говорят люди — что есть тишина».



Единственное, о чем хочу просить вас, это командной игры, чтобы правительство, парламент и переговорщики действовали в единой синергии. Потому что это усиливает позиции Украины и дает правильные сигналы нашим иностранным партнерам. И это касается не только Донбасса, но и Крыма и Севастополя. Об этом может больше рассказать мой коллега Дмитрий Кулеба. Он потом в режиме вопросов сможет вам доложить, как на это реагируют наши иностранные партнеры. Какие еще существуют мифы?



Миф о субъективизации и признании квазиобразований российских прокси на территории ОРДЛО. Никогда об этом не говорилось и не будет идти. И все. Это точка.



Миф о так называемой инспекции позиций украинских военных в Шумах. Простите, но это откровенный бред. Россия со своими прокси сама сорвала проверку, которая должна была состояться, потому что понимала, что на выходе получит отрицательный результат. Ведь речь шла исключительно о серой зоне и исключительно для подтверждения отчета ОБСЕ, в котором четко указано, что каких-либо нарушений со стороны Украины установившегося режима здесь нет.



Мы полностью поддерживаем мандат ОБСЕ и их право верификации режима прекращения огня в соответствии с минскими договоренностями. Именно так зафиксировано в Минских договоренностях, что только ОБСЕ имеет мандат на верификацию прекращения режима огня.



Еще один миф, что в ТКГ вроде бы подковерно готовятся выборы в ОРДЛО на 25 октября этого года. И вроде, поэтому все эти хлопоты вокруг известного постановления парламента. Извините, но это ерунда. Для выборов нужен отдельный закон. И об этом сказано в том числе в комплексе мероприятий Минских соглашений. Нужен именно отдельный закон, принятый парламентом Украины на основании законодательства Украины, Конституции Украины и Копенгагенских стандартов, могут быть проведены выборы в ОРДЛО после полной деоккупации после выполнения всех условий безопасности, предусмотренных в комплексе мероприятий Минских соглашений.



Теперь я бы хотел все же начать отчет перед вами как член правительства, а не как член трехсторонней контактной группы.



Вчера я письменно прислал развернутый ответ на все вопросы, полученные от фракций, которые были направлены к моему секретариату. Но я бы хотел поблагодарить отдельно одну из фракций, которая вспомнила один из моих тезисов в публичных выступлениях. Они спросили: «Почему я говорю, что реинтеграция продлится 25 лет?». Я говорю, потому что это правда. Реинтеграция территорий, которые сейчас временно оккупированы, не будет происходить сразу после окончания войны. Конец войны и реинтеграция не будут совпадать по времени. Потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не покромсает страну и не создаст новых рисков.



Безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение. И давайте говорить правду. Об этом говорит мировой опыт в Германии, и сейчас заметны различия между Западом и Востоком. Хотя прошло более 30 лет, а стартовые условия были другие. Хочу подчеркнуть главное. Деоккупация и реинтеграция определяются не тем, что происходит в трехсторонний контактной группе. Они в большей степени зависят от изменений в стране и от решений парламента и действий правительства, которые эти изменения обеспечивают. Потому как член правительства, которому вы доверили ответственность за определенное направление, хочу обратить внимание на те шаги, которые мы считаем необходимыми, и прошу вас их поддержать.



Впервые после горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть — это создание механизма переходного правосудия. Что это такое?

Согласно принципам ООН это право на правду и право на справедливость, это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности. Нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто подпадает под амнистию, а кто в коем случае не и должен понести наказание по полной.



Я хочу поблагодарить парламент за принятый вчера за основу документ, простите, законопроект, известный как Закон о военных преступниках. Комитет Дениса Монастырского провел важную работу, и это очень правильный шаг.

Посилення відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності — Верховна Рада зробила перший крок до... Опубликовано Офіс Генерального прокурора Пятница, 18 сентября 2020 г.

Минреинтеграции в тесном сотрудничестве с коллегами по правительству предложит на рассмотрение парламента проект, пакет законопроектов переходного периода. Там будут ответы и о коллаборантах, и о порядке амнистии, и много других важных положений. И мы будем просить вас их поддержать. Мы не избежим этих шагов и не должны их бояться, потому что каждый из них — это сигнал, в том числе миллионам наших граждан, которые сейчас находятся в заложниках оккупационного режима. Когда они поймут наши с вами подходы к ответственности, они будут знать, чего ожидать, и лишатся страхов. Чем быстрее мы дадим людям понять, как мы видим украинское будущее, тем сложнее будет существовать российском оккупационному режиму.



И отсюда следует второе. Чтобы приблизить мир и деоккупации, мы должны реализовать лучший вариант будущего на подконтрольной территории Донбасса, в районах, которые пережили войну или уже более шести лет испытывают ее дыхание совсем рядом. Этот регион сильно пострадал. Создать там новую экономику за счет бюджетных средств или донорской поддержки невозможно.



Создать новый Донбасс может только инвестор. Государство может предложить инвесторам и украинским, и иностранным модель, которая будет стимулировать их идти в Донецкую и Луганскую развивать там бизнес и дать новую жизнь региона.



Для этого Минреинтеграции инициировала разработку стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Я здесь на трибуне сейчас перед вами, а команда Министерства прямо сейчас проводит обсуждение основных положений этого документа в 10 городах от Старобельска в Мариуполь.



Мы считаем необходимым определить на свободной части Донецкой, Луганской зоны и кластеры приоритетного развития. Что они будут предусматривать?

Набор налоговых и таможенных переференций, страхование военно-политических рисков, особый порядок разрешения споров на основании норм Международного коммерческого арбитража и многое другое. Вместе с децентрализацией это и будет своеобразный особый статус. Только наш украинский, а не тот, о котором мечтают в Кремле. Параллельно с этим государство должно системно инвестировать в инфраструктуру.



Это касается не только автодорог, но и железной дороги, например, особенно на Луганщине и в направлении Мариуполя. Это касается водоснабжения и интеграции этих территорий в украинскую энергосистему. Мы не сможем эффективно развивать то, что мы не контролируем. Благодаря такому подходу свободная часть Донбасса превратится в мощную точку роста.



В случае успеха, в который лично верю, этот эксперимент можно даже и надо будет распространяться на другие регионы, которые также понесли потери. И этот эксперимент может быть распространенным и на временно оккупированных территориях. Но только после их деоккупации.



Отдельный 3 блок вопросов — это обеспечение информационного суверенитета. Уже готов пакет предложений. Например, мы будем просить народных избранников, депутатов поддержать законопроект, который обяжет вещателей, которые хотят попасть в мультиплексе обеспечить некодированный спутниковый сигнал. Это один из способов дать нашим гражданам в серой зоне, в Крыму, в оккупированной части Донбасса доступ к украинским телеканалам.



Подытоживая, приблизить деоккупацию невоенным путем можно только через изменения, которые делают Украину сильнее. Это не лозунги. Я очень прошу поддержать эти изменения и помочь нам вместе их внедрить. И напоследок.



Я снова вернусь к своей роли в трехсторонней контактной группе. Я понимаю, что многие присутствующие здесь коллеги хотят услышать комментарии относительно постановления, которое касается местных выборов. Я дам вам максимально откровенный ответ. Это постановление политически очень правильное и полностью созвучно с теми тезисами, которые я лично произносил в каждом своем интервью или комментарии. Но чисто тактически отдельные его положения, они преждевременны. Или осложнилось это постановление ведением переговоров? Да. Усложнилось. Воспользовались им наши оппоненты для манипуляций? Да, воспользовались. Заблокировали переговорный процесс? Да, в значительной степени он заблокирован. Например, в том числе в гуманитарной подгруппе, где готовится освобождение около ста наших пленников. Принимать то или иное решение по изменению или уточнениям этого постановления? Это исключительно прерогатива украинского парламента. И об этом было отмечено во время последней встречи украинской делегации в Берлине на встрече политических советников, лидеров стран Нормандского формата.



И будет понятно, если парламент Украины не захочет делать какие-то изменения именно с этим постановлением, ибо никому не нравятся ультимативные условия. Тем более со стороны государства-агрессора. Но если парламент Украины сможет проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое мудрое решение, которое подчеркнет принятие Украиной Минского процесса как площадки переговоров, что подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней. Такое решение даст важный сигнал нашим западным партнерам и международным посредникам ОБСЕ. Оно бы расширило поле маневра для нашей работы в трехсторонний контактной группе. Тем более, что упомянутое постановление де-факто исчезнет как фактор после 25 октября. Я с большим уважением отношусь к украинскому парламенту и надеюсь, что народные депутаты на своем участке нашего общего фронта против агрессора точно не подведут.