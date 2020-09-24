Евросоюз не признал легитимность Лукашенко и призвал провести новые выборы в Беларуси

Европейский Союз не признает легитимность Александра Лукашенко и призывает провести новые свободные выборы президента Беларуси с участием наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.



Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени всех стран ЕС.



Боррель вновь напомнил позицию ЕС, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми.



«На основании этого так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, не имеют никакой демократической легитимности», — сказал Боррель.



По его словам, такая «инаугурация» прямо противоречит воле значительного количества белорусского народа, что нашло проявление в «многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах». «Инаугурация», по мнению главы европейской дипломатии, лишь углубляет политический кризис в Беларуси.



Боррель еще раз подчеркнул: европейская сторона ожидает, что власти Беларуси немедленно прекратят все репрессии и насилие против белорусского народа, немедленно освободят всех задержанных, включая политических узников.



«Позиция Европейского Союза является четкой; граждане Беларуси заслуживают права быть представленными теми, кого они свободно изберут во время новых инклюзивных, прозрачных и достоверных выборов», — добавил он.

В среду, 23 сентября, состоялась закрытая церемония «инаугурации» Александра Лукашенко, проведение которой заранее не анонсировалось. На мероприятии присутствовали несколько сотен человек, «инаугурацию» не показывали в прямом эфире по телевидению.



Украина не признала легитимность Лукашенко в качестве президента. Также о непризнании уже заявили США, Канада, Великобритания и восемь стран Евросоюза, включая Германию.