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Лукашенко провел тайную инаугурацию, чтобы вступить в должность президента Беларуси

23 сентября 2020, 12:00

Лукашенко провел тайную инаугурацию, чтобы вступить в должность президента Беларуси

В Минске проходит церемония инаугурации Александра Лукашенко на пост президента Беларуси. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Белта».

Церемония инаугурации проходит во Дворце Независимости. По информации агентства, на мероприятие «приглашено несколько сотен человек».

«В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта», — говорится в сообщении.

Дата инаугурации Лукашенко ранее не анонсировалась, ее проведение стало неожиданностью.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов, которые указывают на победу Александра Лукашенко, якобы набравшего 80,08% голосов. Его оппонентка Светлана Тихановская, которая временно покидала страну, объявила себя победительницей выборов — по данным ее избирательного штаба, кандидатка получила от 70 до 90% голосов в разных регионах страны.

Объединенная оппозиция во главе с Тихановской не признала итоги голосования. В стране больше месяца продолжаются протестные акции, также был создан Координационный совет оппозиции по мирной передачи власти в стране. В ответ белопусские силовики возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти.

Лидеры стран Европейского Союза отказались признать официальные результаты выборов президента Беларуси и пообещали наложить персональные санкции на руководство страны. Также отказался признать Лукашенко президентом и Европарламент.

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