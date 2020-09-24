Украина отказалась признать Лукашенко легитимным президентом

«Инаугурация» Александра Лукашенко 23 сентября не означает его признание легитимным президентом Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», — написал он в Twitter.



Глава МИД отметил, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и «всегда будет поддерживать белорусский народ».



Также о непризнании легитимности Лукашенко уже заявили США, Канада, Великобритания и восемь стран Евросоюза, включая Германию.

В среду, 23 сентября, состоялась закрытая церемония «инаугурации» Лукашенко, проведение которой заранее не анонсировалось. На мероприятии присутствовали несколько сотен человек, «инаугурацию» не показывали в прямом эфире по телевидению.