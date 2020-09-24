«ДНР» будет брать отпечатки пальцев у получателей «паспортов»

При подаче документов на «паспорт ДНР» необходимо будет проходить процедуру дактилоскопии. Об этом сообщает «народный совет» непризнанной республики.



Так, согласно новому «закону», отпечатки пальцев будут брать у обратившихся с заявлением о выдаче «паспорта ДНР» для «осуществляющие функции контроля и надзора в сфере миграции».



«Закон» вступит силу после подписания главой «ДНР» и его публикации.

Процедуру дактилоскопии и фотографирования «ДНР» также проводит людям, пересекающим КПВВ. Ранее такие действия осуществляли выборочно, теперь же, с начала карантина, ее делают каждому.



Отметим, что «паспорт ДНР» не признается документом, удостоверяющим личность, ни в одной стране мира, кроме России, где действует указ Владимира Путина о временном «признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».



Получение «паспорта ДНР» является главным условием для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке. Выезд жителей ОРДО в Россию для получения российского гражданства в упрощенном порядке был приостановлен 13 апреля из-за пандемии коронавируса. Через три месяца ограничения были сняты.



24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений.



8 мая 2019 года Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



Гражданство России в упрощенном порядке получили более 230 тысяч жителей ОРДЛО.



«ДНР» сообщала, что около 550 тысяч человек получили так называемые паспорта группировки.