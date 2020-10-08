В Луганской области потушили масштабные пожары. Огонь бушевал неделю

Все пожары в природных экосистемах в Луганской области были ликвидированы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в сводке по состоянию на 9:00 четверга.



Там отметили, что спасатели, включая задействованные подразделения из других областей, в течение 8-9 октября остаются для дежурства.



Масштабные пожары на территории Луганской области возникли 30 сентября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии сопприкосновения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.



По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектаров.



В результате пожаров погибли 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Были эвакуированы 150 местных жителей.



Информацию об уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняют местные органы власти. По предварительным данным, сгорели или повреждены 250-400 домов.



К ликвидации пожаров првлекали более тысячи человек и 270 единиц техники, включая авиацию.



Масштабные пожары бушевали и на неподконтрольной Украине части Луганской области. По предварительным данным группировки «ЛНР», были уничтожены 217 домов, погибли два человека.



Смотрите также: